سيول وواشنطن تتفقان على تقليل عدم اليقين بشأن قانون الرقائق الأمريكي

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قال "تشيه سانغ موك" مساعد الرئيس الكوري للشؤون الاقتصادية إن الرئيسين الكوري والأمريكي اتفقا على تقليل الأعباء عن الشركات الكورية وتقليل عدم اليقين بشأن القوانين الاقتصادية الأمريكية الجديدة، بما في ذلك قانون الرقائق.وأضاف "تشيه" في موجز صحفي أمس الخميس في واشنطن أن قانوني تخفيض التضخم والرقائق الأمريكييْن قد تم تمريرهما ضمن السياسات الصناعية الأمريكية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار داخل الولايات المتحدة، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية تحت قيادتها.وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات استثنائية لصالح كوريا الجنوبية يحتاج إلى مشاورات فنية ومفصلة بين الدول المعنية.وقال "تشيه" إن الرئيسين الكوري والأمريكي اتفقا في إطار واسع على تقليل الأعباء عن الشركات الكورية، موضحا أنه من الضروري الاستمرار في إجراء مشاورات للمتابعة على مستوى العمل لتحقيق ذلك الغرض.كما قال "تشيه" إنه تم بمناسبة زيارة الرئيس "يون" للولايات المتحدة توقيع أكثر من 50 مذكرة للتعاون بين البلدين، منها 23 مذكرة تتعلق بالصناعات الحيوية.