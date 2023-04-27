الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

سيول وواشنطن تتفقان على تقليل عدم اليقين بشأن قانون الرقائق الأمريكي

Write: 2023-04-28 12:17:03Update: 2023-04-28 15:03:47

سيول وواشنطن تتفقان على تقليل عدم اليقين بشأن قانون الرقائق الأمريكي

Photo : YONHAP News

قال "تشيه سانغ موك" مساعد الرئيس الكوري للشؤون الاقتصادية إن الرئيسين الكوري والأمريكي اتفقا على تقليل الأعباء عن الشركات الكورية وتقليل عدم اليقين بشأن القوانين الاقتصادية الأمريكية الجديدة، بما في ذلك قانون الرقائق.
وأضاف "تشيه" في موجز صحفي أمس الخميس في واشنطن أن قانوني تخفيض التضخم والرقائق الأمريكييْن قد تم تمريرهما ضمن السياسات الصناعية الأمريكية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار داخل الولايات المتحدة، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية تحت قيادتها.
وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات استثنائية لصالح كوريا الجنوبية يحتاج إلى مشاورات فنية ومفصلة بين الدول المعنية.
وقال "تشيه" إن الرئيسين الكوري والأمريكي اتفقا في إطار واسع على تقليل الأعباء عن الشركات الكورية، موضحا أنه من الضروري الاستمرار في إجراء مشاورات للمتابعة على مستوى العمل لتحقيق ذلك الغرض. 
كما قال "تشيه" إنه تم بمناسبة زيارة الرئيس "يون" للولايات المتحدة توقيع أكثر من 50 مذكرة للتعاون بين البلدين، منها 23 مذكرة تتعلق بالصناعات الحيوية.
قائمة

أخبار ذات صلة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;