كوريا واليابان تتشاوران حول إمكانية زيارة رئيس الوزراء الياباني لسيول في أوائل مايو

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تجري الحكومتان الكورية واليابانية مشاورات حول إمكانية أن يقوم رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بزيارة لكوريا الجنوبية في أوائل شهر مايو الجاري، من أجل عقد محادثات قمة مع الرئيس "يون صوك يول".وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في تصريح للكي بي إس يوم السبت إنه لم يتم تحديد أي شيء يتعلق بهذا الشأن حتى الآن، لكن هناك مشاورات تُجرى حاليا بين البلدين حول إمكانية تحقيق زيارة "كيشيدا" لسيول قبل قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، في مدينة هيروشيما اليابانية.وكان الرئيس الكوري "يون" قد قام بزيارة لليابان يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر مارس الماضي، حيث اتفق مع "كيشيدا" على استئناف الدبلوماسية المكوكية بين القيادتين في كوريا واليابان.وكانت آخر زيارة قام بها رئيس وزراء ياباني لكوريا الجنوبية هي الزيارة التي قام بها الراحل "شينزو آبيه" في شهر فبراير من عام 2018 لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة "بيونغ تشانغ".وقالت وسائل الإعلام اليابانية أول من أمس السبت إنه يبدو أن زيارة رئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" لكوريا تعد محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سيول وطوكيو قبل قمة مجموعة السبع، والاستجابة المشتركة لبرامج كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية.ويخطط "كيشيدا" لتوجيه دعوة للرئيس الكوري "يون" لحضور قمة مجموعة السبع.