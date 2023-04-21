سيول تؤكد أن البيان المشترك للقمة الكورية الأمريكية لا يستهدف دولة معينة

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أكدت كوريا الجنوبية أن البيان المشترك الصادر عن القمة الكورية الأمريكية لا يستهدف دولة معينة.وقالت وزارة الخارجية الكورية أول من أمس السبت إن الوزير المفوض في السفارة الكورية لدى بكين "كانغ سانغ اوك" قد اجتمع مع مدير إدارة الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الصينية "ليو جين صونغ" يوم الخميس الماضي، حيث نقل إليه موقف الحكومة الكورية الذي يؤكد على أن البيان المشترك الصادر عن القمة الكورية الأمريكية لا يستهدف دولة معينة، بل يهدف إلى تعزيز التعاون الموجه نحو المستبقل بين البلدين اللذين يشتركان في القيم العالمية.وكان المسؤول الصيني "ليو" قد استدعى الوزير المفوض "كانغ" يوم الخميس الماضي، احتجاجا على ما ورد بشأن الصين في البيان المشترك الكوري الأمريكي.وشددت وزارة الخارجية الكورية على أن الحكومة الكورية قد أعادت تأكيد موقفها المبدئي في البيان المشترك بأن السلام والاستقرار في مضيق تايوان يعد أمرا مهما. وأضافت أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التوتر المتصاعد في مضيق تايوان، نظرا لأن هذا التوتر قد يؤثر تأثيرا كبيرا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة وفي العالم أجمع، معربة عن أملها في الاستمرار في الحفاظ على السلام والاستقرار في العلاقات بين الصين وتايوان.