يون يشدد على أهمية أن تكون نتائج القمة الكورية الأمريكية فرصة للجيل القادم

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعليمات باتخاذ إجراءات متابعة لنتائج القمة الكورية الأمريكية لتكون فرصة للأجيال القادمة من الشباب.جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس "يون" مع مساعديه اليوم الاثنين بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث شدد على ضرورة أن يكون التحالف الكوري الأمريكي الذي تم ترقيته وتوسيعه، منصة للفرص للأجيال القادمة من الشباب.وأضاف "يون" أن القمة الكورية الأمريكية الأخيرة لها معنى خاص لأنها أدت إلى توسيع نطاق التحالف لتشمل المجالات الأمنية والصناعية والعلمية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية وغيرها من المجالات المختلفة.وكان مكتب الرئاسة الكورية قد وصف إعلان واشنطن بأنه أكثر الإنجازات التي حققتها زيارة الرئيس "يون" الأخيرة للولايات المتحدة، حيث ينص على تعزيز قوة الردع الموسع، وتأسيس حوار مشترك للجيل القادم من التكنولوجيا الرئيسية الجديدة، وإطلاق برنامج خاص للتبادلات بين الشباب الكوريين والأمريكيين.