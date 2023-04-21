كوريا الجنوبية تسجل عجزا تجاريا لـ14 شهرا متتالية

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا لـ14 شهرا متتالية نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي وتباطؤ صناعة أشباه الموصلات الكورية.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية في شهر أبريل الماضي 49 مليارا و620 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 52 مليارا و230 مليون دولار، مسجلة بذلك عجزا تبلغ قيمته مليارين و620 مليون دولار.وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد ظلت تعاني من عجز تجاري لـ14 شهرا متتالية، أي منذ شهر مارس من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الشهرية شهدت انخفاضا لـ7 أشهر متالية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بسبب تراجع حجم صادرات أشباه الموصلات التي تعد أكثر المنتجات التصديرية الكورية من حيث القيمة.وأضاف التقرير أن وضع العجز التجاري الكوري بدأ يتحسن بعد أن سجل أكبر عجز بقيمة 12 مليارا و520 مليون دولار في شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمة العجز 5.3 مليار دولار في فبراير و4 مليارات و630 مليون دولار في مارس.وشهدت قيمة الواردات في أبريل الماضي انخفاضا بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتراجع واردات كوريا من النفط الخام والغاز وأشباه الموصلات والحديد.