كوريا تستضيف المخيم الكشفي العالمي في شهر أغسطس

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ستُعقد الدورة الخامسة والعشرون من المخيم الكشفي العالمي في منطقة "سيه مان غُم" بمقاطعة جنوب "جولا" الكورية الجنوبية، خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس القادم، وذلك بعد مرور 32 عاما من استضافة كوريا لهذا الحدث في مقاطعة "كانغ وان" في عام 1991.وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "كيم هيون سوك" في تصريحات أدلت بها أمس الأحد إنه من المتوقع أن يجتذب المخيم الكشفي العالمي لهذا العام حوالي 40 ألف شاب من حوالي 170 دولة، موضحة أن الحكومة الكورية ستعد برامج مختلفة، بما في ذلك حفلات "كيبوب" موسيقية، لتعزيز نشر الثقافة الكورية.وسوف يأتي حوالي 13 ألفا، أي أكثر من 30% من المشاركين، من الولايات المتحدة وأوربا وأمريكا اللاتينية.وأضافت الوزيرة "كيم" أنه نظرا لأن هذه الدورة من المخيم الكشفي هي أول حدث عالمي يقام في كوريا منذ بدء جائحة كورونا، فسوف يتم نشر طواقم طبية للمساعدة على منع انتشار العدوى.وقالت اللجنة المنظمة إنها بصدد وضع إجراءات للسلامة لمختلف حالات الأزمات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة أو هطول الأمطار الغزيرة.يذكر أن المخيم الكشفي العالمي هو أكبر مخيم شبابي على مستوى العالم، ويُقام كل أربع سنوات، حيث يوفر ملتقىً للشباب من جميع أنحاء العالم للتعرف على ثقافات بعضهم البعض وبناء صداقات فيما بينهم.