النيابة تداهم مواقع مرتبطة بمعسكر انتخاب الرئيس السابق للحزب المعارض

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قام وكلاء النيابة العامة بعمليات مداهمة ضمن التحقيقات في مزاعم التمويل السياسي غير القانوني المحيطة بالرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض "سونغ يونغ كيل"، شملت مواقع مرتبطة بمسؤولين من معسكره الانتخابي خلال مؤتمر الحزب لعام 2021.وأرسل مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية اليوم الاثنين محققين إلى مساكن الرئيس الإقليمي السابق للمعسكر الانتخابي لـ"سونغ"، ورئيس غرفة العمليات، للحصول على الوثائق ذات الصلة.وجاءت تلك المداهمة بعد يومين فقط من قيام وكلاء النيابة بتفتيش المنازل الحالية والسابقة ومكتب رئيس الحزب الديمقراطي السابق ومصادرة عدد من المواد ذات الصلة. وتسعى النيابة العامة لتسريع التحقيقات في دور "سونغ" المزعوم في إنفاق أموال غير مشروعة يُعتقد أنها استخدمت لتأمين الأصوات لفوزه في مؤتمر الحزب.وفي هذا السياق، حصل وكلاء النيابة على شهادة جديدة بأن الأموال الموزعة تجاوزت 94 مليون وون، وهو ما حصلت عليه النيابة من خلال شهادة سابقة.وتشتبه النيابة في أن التبرعات التي جمعتها المنظمة الراعية لسونغ من خارج حزب المعارضة ربما كانت موجهة نحو معسكره، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التداخل بين مديري صناديق التمويل.