يون يقول إن مباحثاته مع بايدن عززت التحالف بين سيول وواشنطن

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن محادثات القمة الأخيرة التي أجراها مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" كانت مفيدة من حيث أنها ساعدت في توسيع وتعزيز التحالف بين البلدين، بحيث أصبح يغطي مجالات الأمن والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة.وجاءت تصريحات الرئيس خلال لقاء مع مساعديه اليوم الاثنين، بعد يوم من عودته من الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا للولايات المتحدة.وبحسب "كيم أون هي" المتحدثة باسم الرئاسة، أمر الرئيس "يون" إدارته باتخاذ إجراءات متابعة لإنشاء منصة من الفرص للأجيال القادمة.وكان الرئيسان الكوري والأمريكي قد أصدرا إعلان واشنطن بعد قمتهما في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، من أجل تعزيز تبادل المعلومات حول العمليات النووية والاستراتيجية الأمريكية. كما ألقى الرئيس الكوري خطابا أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، والتقى بممثلي عدد من كبار الشركات الأمريكية، حيث حصل على تعهدات بالمزيد من الاستثمارات في كوريا الجنوبية.