وسائل إعلام يابانية تقول إن كيشيدا سيزور كوريا يوم 7 مايو

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من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كوريا الجنوبية الأسبوع القادم. ونقلت صحيفة "جيجي برس" اليابانية عن مسؤول في الحكومة اليابانية أمس الاثنين قوله إن زيارة "كيشيدا" لكوريا الجنوبية يومي 7 و8 مايو باتت شبه مؤكدة.وقالت الصحيفة إن رحلة "كيشيدا" إلى كوريا الجنوبية، إذا تحققت، ستكون الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، موضحة أنه سيجري محادثات مع الرئيس "يون صوك يول"، وسوف يؤكد تعاونهما الوثيق للرد على تطوير كوريا الشمالية النووي والصواريخ الباليستية.كما قالت وسائل إعلام يابانية أخرى في وقت سابق إن "كيشيدا" يستعد لزيارة كوريا الجنوبية في أوائل هذا الشهر.وكانت آخر زيارة قام بها رئيس وزراء ياباني إلى كوريا الجنوبية هي التي قام بها "شينزو آبيه" في عام 2018.وسوف يعود "كيشيدا" إلى بلاده يوم الجمعة القادم بعد جولة استمرت أسبوعا وشملت أربع دول أفريقية وسنغافوره.