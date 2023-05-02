ويستنغ هاوس تقول إنه لن يتم بناء أي محطة طاقة نووية كورية في بولندا

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قال "باتريك فراغمان" الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الأمريكية "ويستنغ هاوس إلكتريك" إنه لن يتم بناء محطة طاقة نووية كورية جنوبية في بولندا. وبحسب وسائل الإعلام البولندية فإن "فراغمان" أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء الماضي، حيث قال إن صادرات الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية من مفاعلها النووي دون الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية وشركة "ويستنغ هاوس"، تنتهك القانون الدولي واللوائح الأمريكية. وأضاف "فراغمان" أنه من غير المعقول أن تفكر دولة تحترم سيادة القانون مثل بولندا في تبني تقنية تنتهك حقوق الملكية الفكرية. يذكر أن شركة "وستنغ هاوس" قدمت دعوى قضائية ضد الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية بشأن حقوق الملكية الفكرية لتكنولوجيا المصدر لمحطة الطاقة النووية الكورية "إيه بي آر 1400". وتعليقا على ذلك، أرسلت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية ردا فوريا إلى وسائل الإعلام البولندية لدحض تصريحات الرئيس التنفيذي "فراغمان"، حيث أوضحت أنه ليس صحيحا أنه لا يمكن تصدير "إيه بي آر 1400" إلى بولندا دون موافقة مسبقة من شركة "ويستنغ هاوس". وكانت شركة "ويستنغ هاوس" قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية في أكتوبر الماضي، مدعية أن الشركة الكورية بحاجة إلى الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية لتصدير مفاعلها النووي الذي تدعي أنه تم إنشاؤه بناء على تقنياتها.