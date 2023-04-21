واشنطن تؤكد عقد قمة كورية أمريكية يابانية على هامش قمة السبع

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قال مسؤول أمريكي كبير إن قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سيعقدون اجتماعا على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشيما" اليابانية هذا الشهر.وفي تصريحات هاتفية أمس الاثنين، قال المسؤول إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سيعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، وقمة ثلاثية مع "كيشيدا" والرئيس "يون صوك يول"، في أثناء زيارته لليابان لحضور اجتماعات مجموعة السبع المقرر لها أن تعقد يومي 19 و21 مايو الجاري.ويعد هذا هو أول تأكيد رسمي للقمة الثلاثية، على الرغم من أن وسائل الإعلام اليابانية كانت قد تحدثت في وقت سابق عن أن الدول الثلاث تنسق لعقد مباحثات على هامش قمة مجموعة السبع بناء على طلب من الولايات المتحدة.ويذكر أنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في مجموعة السبع، إلا أن رئيس الوزراء الياباني دعا الرئيس الكوري في شهر مارس لحضورها كضيف.وسوف تكون القمة الثلاثية هي الأولى من نوعها منذ ستة أشهر من اجتماع القادة الثلاثة على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، فى كمبوديا فى شهر نوفمبر الماضى.