كيشيدا يقول إن التنسيق جارٍ بشأن زيارته إلى كوريا الجنوبية

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قال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إن التنسيق يجري حاليا بشأن زيارته لكوريا الجنوبية يوميْ الأحد والاثنين القادمين.ووفقا لوكالة أنباء "كيودو" وقناة "إن إتش كيه" اليابانيتين، أدلى كيشيدا بهذه التصريحات للصحفيين خلال زيارته الرسمية الحالية لغانا، حيث تحدث عن زيارته الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، موضحا أنها ستوفر فرصة جيدة لتبادل صريح للآراء حول تسريع العلاقات بين كوريا واليابان، والوضع الدولي المتغير بسرعة، وذلك على أساس علاقة الثقة العميقة بين قائدي البلدين.وقالت كيودو إن كيشيدا أعرب عن رغبته في تحفيز "الدبلوماسية المكوكية"، في إشارة إلى الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، بعد الاتفاق مع الرئيس الكوري "يون صوك يول" على استئناف التبادلات الدبلوماسية خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى اليابان في شهر مارس الماضي.وكانت آخر زيارة قام بها رئيس وزراء ياباني إلى كوريا الجنوبية في فبراير 2018، عندما حضر رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة "بيونغ تشانغ".ومن حيث الدبلوماسية المكوكية، ستكون هذه الزيارة الأولى منذ أكتوبر 2011، عندما زار "يوشيهيكو نودا" سيول لحضور قمة مع الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك".