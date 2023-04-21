غواصة باليستية أمريكية مسلحة نوويا تزور كوريا الجنوبية

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سترسل الولايات المتحدة غواصة مسلحة بصواريخ باليستية نووية إلى كوريا الجنوبية قريبا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة المعزز بردعها الموسع لكوريا الجنوبية، وفقا لإعلان واشنطن الصادر الأسبوع الماضي.جاء ذلك في بيان أصدرته القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بتاريخ 27 أبريل، حيث قالت إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الكوري "يون صوك يول" قد اتفقا على خطوات تهدف إلى تعزيز التحالف الدفاعي في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة التي تشكلها كوريا الشمالية.وشددت القيادة الأمريكية على أن الولايات المتحدة ستعزز أيضا من أصولها الاستراتيجية في المنطقة بموجب الإعلان المشترك، بما في ذلك "زيارة مرتقبة لغواصة باليستية مسلحة نوويا إلى كوريا الجنوبية".وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد اتخذت في وقت سابق موقفا مفاده أن الجيش الأمريكي لم يؤكد ما إذا كانت غواصاته النووية الاستراتيجية سيتم تحميلها بأسلحة نووية عند زيارتها لكوريا الجنوبية.وكان الرئيسان الكوري والأمريكي قد عقدا محادثات قمة الأسبوع الماضي وأصدرا في ختامها إعلان واشنطن الذي ينص على أن تعزز الولايات المتحدة الرؤية المنتظمة للأصول الاستراتيجية مثل الغواصات المسلحة بصواريخ باليستية نووية.