تباطؤ التضخم في كوريا خلال شهر أبريل لأقل مستوى منذ 14 شهرا

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نمت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال شهر أبريل الماضي بأبطأ وتيرة منذ 14 شهرا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية للبلاد قد بلغ 110.8 نقطة في أبريل، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، لكنه أقل بمقدار 0.5% مقارنة بالنمو البالغ 4.2% في شهر مارس. وتعد تلك أول مرة ينخفض فيها المعدل إلى نطاق ثلاثة بالمائة منذ شهر فبراير من العام الماضي، عندما سجل نموا بمقدار 3.7%.وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك ظلت تستقر ببطء منذ أن بلغت ذروتها عند 6.3% في يوليو من العام الماضي. ويعزى ذلك الانخفاض إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية التي تراجعت بنسبة 16.4% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، في أكبر انخفاض منذ 35 شهرا.وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 23.7% على أساس سنوي في أبريل، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 2% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 1%.وأضاف التقرير أن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، قد ارتفع بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أبريل، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق.