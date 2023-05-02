الدولية الولايات المتحدة تنهي إلزامية التطعيم للمسافرين الأجانب جواً



قالت الولايات المتحدة إنها ستنهي إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا للمواطنين الأجانب الذين يزورونها اعتبارا من الأسبوع القادم.

وقال البيت الأبيض الأمريكي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إن إلزامية التطعيم للعمال الفيدراليين والمقاولين وكذلك المسافرين جواً الأجانب إلى الولايات المتحدة سوف تنتهي بدءا من يوم 11 مايو، مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة الوطنية ضد وباء كورونا. وأضاف أن الإدارة الأمريكية بدأت أيضا في عملية إلغاء إلزامية التطعيم لمعلمي برنامج "هيد ستارت" والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغير المواطنين على الحدود البرية للولايات المتحدة.

وقد أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أيضا أنها ستنهي شرط إثبات تلقي تطعيم مضاد لفيروس كورونا للوافدين الأجانب عن طريق البر أو البحر اعتبارا من يوم 12 مايو.

وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن تلك المتطلبات الإلزامية كانت الأخيرة التي وضعتها الحكومة الفيدرالية للتطعيم، وفسر التقرير هذه الخطوة بأنها تحول من قبل البيت الأبيض للتعامل مع وباء كورونا كمرض عادي.