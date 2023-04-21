تمديد نظام الإقامة في كوريا بالاستثمارات العقارية

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قررت الحكومة الكورية تمديد نظام الإقامة بالاستثمارات العقارية في 5 مناطق، تشمل جزيرة جيجو ومدينة إنتشون، لمدة 3 أعوام أخرى، مع رفع الحد الأدنى من الاستثمارات إلى مليار وون، أي ما يعادل حوالي 750 ألف دولار.ويمنح هذا النظام للأجانب إقامة مؤقتة تتيح لهم ممارسة أنشطة اقتصادية في حال استثمار مبلغ معين في العقارات المحلية، بينما يمنح إقامة دائمة للذين يحافظون على تلك الاستثمارات لفترة معينة.وصرحت وزارة العدل الكورية اليوم بأنها قررت تمديد النظام الذي انتهت صلاحيته يوم 30 أبريل الماضي، في 4 مناطق، هي: جيجو، وسونغ دو ويونغ جونغ وتشونغ لا في مدينة إنتشون، وبيونغ تشانغ البانسيا في مقاطعة كانغ وان، وكيونغ دو في مدينة يوسو بمقاطعة جنوب جولا، لمدة 3 أعوام حتى يوم 30 أبريل 2026.ومن المتوقع أيضا أن يتم تمديد النظام الذي ستنتهي صلاحيته يوم 19 مايو في مناطق هيه اون ديه ودونغ بوسان في مدينة بوسان لمدة 3 أعوام أيضا، لكن الوزارة قررت رفع الحد الأدنى للاستثمار من 500 مليون وون إلى مليار وون، إلى جانب تغيير تسمية النظام إلى "نظام الإقامة بالاستثمار في المنشآت السياحية والترفيهية".وكانت الحكومة الكورية قد طبقت هذا النظام لأول مرة في جزيرة جيجو في عام 2010 من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد الإقليمي.