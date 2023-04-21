وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنتقد إعلان واشنطن

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واصلت كوريا الشمالية توجيه انتقادات لإعلان واشنطن الذي صدر في ختام القمة الكورية الجنوبية الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي يتضمن سياسات سيول وواشنطن حول الردع الموسع ضد بيونغ يانغ.وقالت تقارير نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وصحيفة رودونغ شينمون الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم إن المجتمع الدولي يرفع صوته بإدانة إعلان واشنطن، ونقلت في هذا السياق عن خبير صيني قوله إنه إذا قامت الولايات المتحدة بنشر أسلحة نووية أو غواصات نووية في شبه الجزيرة الكورية، فسوف يؤدي ذلك إلى اندلاع أزمة نووية أخرى، وحمّل واشنطن وسيول مسؤولية حدوث مثل تلك الأزمة.كما نقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن باحثين صينيين متخصصين في شؤون شرق آسيا قولهم إنه إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدما في نشر أسلحة نووية فسوف يؤدي ذلك إلى أن تعزز كوريا الشمالية من تطوير أسلحتها النووية، كما سينتج عنه المزيد من التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية.تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية ظلت تنشر تقارير تنتقد إعلان واشنطن، وتدعي أن المجتمع الدولي يشعر بالقلق القوي من التداعيات السلبية لذلك الإعلان.