رئيس الوزراء الكوري يحضر الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

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صرحت رئاسة الوزراء في كوريا الجنوبية اليوم بأن رئيس الوزراء "هان دوك سو" سوف يقوم بجولة تشمل 4 دول، هي: المملكة المتحدة والسويد والنمسا ورومانيا، خلال الفترة من 4 وحتى 11 مايو الجاري، حيث سيسعى إلى تعزيز شبكات التعاون بين كوريا وتلك الدول التي تتقاسم معها قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الاقتصادي والصناعات المتقدمة والصناعات الدفاعية وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.كما يخطط رئيس الوزراء الكوري لطلب الدعم من تلك الدول لمساعي كوريا لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة بوسان.وخلال زيارته إلى بريطانيا، سيحضر رئيس الوزراء الكوري حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي سيقام في كنيسة وستمنستر في العاصمة البريطانية "لندن" يوم السبت القادم.وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "هان" سيلتقي بقادة بعض الدول الأفريقية الذين سيحضرون حفل التتويج من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وطلب الدعم لاستضافة الإكسبو.وسوف يقوم بعد ذلك بزيارة يومي الأحد والاثنين إلى السويد التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوربي، حيث يلتقي بنظيره السويدي "وولف كريسترسون" في العاصمة "ستوكهولم"، حيث يطلب منه استمرار الاهتمام والدعم للسلام في شبه الجزيرة الكورية، باعتبار أن السويد كانت قد شاركت في الحرب الكورية، كما أنها عضو في لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة. وخلال زيارته سيفتتح هان أول مركز ثقافي كوري في شمال أوربا، في مدينة ستوكهولم.وفي يومي الثامن والتاسع من مايو سيقوم هان بزيارة إلى العاصمة النمساوية "فيينا، تلبية لدعوة من نظيره النمساوي "كارل نيهامر"، احتفالا بمرور 130 عاما على بدء التبادلات بين البلدين، العام الماضي.ومن المتوقع أن يلتقي هان بنظيره النمساوي ويعقد حوارا مع عدد من رجال الأعمال الكوريين والمقيمين هناك.وفي يومي 9 و10 من مايو سيقوم هان بزيارة رسمية إلى رومانيا في جنوب شرق أوربا، تلبية لدعوة من الحكومة الرومانية بمناسبة الاحتفال بمرور 15 عاما على الارتفاء بعلاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.ومن المتوقع أن يعقد رئيسا الوزراء الكوري والروماني مباحثات من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في البنية التحتية للموانئ والطاقة الذرية والصناعات الدفاعية وغيرها.