مرور 10 أعوام على اتفاقية التجارة الحرة الكورية التركية

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أصدر معهد التجارة الدولية التابع للاتحاد الكوري للتجارة الخارجية تقريرا اليوم حول نتائج ومهام اتفاقية التجارة الحرة الكورية الجنوبية التركية التي مضى عشر سنوات على تفعيلها، قال فيه إن التجارة بين البلدين حققت نموا كبيرا وسريعا خلال العقد الأخير بعد إبرام الاتفاقية، واقترح زيادة الاهتمام بنمو السوق التركية التي تضم 84 مليون نسمة.ووفقا للتقرير، زاد حجم تبادل السلع بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية من 5 مليارات و220 مليون دولار في عام 2012 إلى 9 مليارات و110 مليون دولار في عام 2022.وخلال نفس الفترة، زادت الصادرت الكورية لتركيا بنسبة 69.7%، من 4 مليارات و550 مليون دولار إلى 7 مليارات و720 مليون دولار، كما زادت الواردات منها أيضا بنسبة 106.7%، من 670 مليون دولار إلى مليار و390 مليون دولار.وأوضح التقرير أن الصادرات الكورية الرئيسية لتركيا كانت الراتنجات التركيبية والصفائح الفولاذية والمواد الخام للتخليق البتروكيماوي والأدوية والسيارات وقطع غيارها، بينما كانت الواردات الرئيسية من تركيا الأدوية والملابس وقطع غيار السيارات والطائرات.وقال "كانغ كُم يون" كبير الباحثين في الاتحاد الكوري للتجارة الخارجية إن اتفاقية التجارة الحرة بين سيول وأنقرة كان لها تأثير إيجابي على اقتصادي البلدين خلال السنوات العشر الماضية حيث زادت التجارة بين البلدين كما زادت استثمارات الشركات الكورية في تركيا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.وأضاف أن هناك حاجة لإعداد جهاز مؤسسي يمكنه تقليل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية هناك في مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الحرة في المستقبل.