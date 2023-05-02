الحكومة الكورية تخصص يوم ميلاد بوذا والكريسماس كعطلتين بديلتين

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قررت الحكومة الكورية تطبيق نظام العطلة البديلة على يوم ميلاد بوذا ويوم ميلاد السيد المسيح، "الكريسماس".وأعلنت وزارة إدارة الموارد البشرية اليوم الثلاثاء أنه تمت الموافقة على تعديل قواعد العطلات الرسمية لهذا الغرض، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس "يون صوك يول"، وسوف يدخل التعديل حيز التنفيذ على الفور بعد موافقة الرئيس هذا الأسبوع.ويتم العمل بهذا النظام حاليا على عيد الطفولة ويوم رأس السنة القمرية الجديدة وعيد الحصاد تشوسوك، حيث يتم تعويض العطلات التي تقع في أيام السبت أو الأحد بمنح يوم عطلة في يوم عمل عادي باعتباره "عطلة بديلة".ومع توسيع العمل بهذا النظام ليشمل يوم ميلاد بوذا، سيحصل الكوريون على عطلة لمدة ثلاثة أيام في نهاية مايو الجاري، حيث يصادف يوم ميلاد بوذا يوم سبت هذا العام.وبهذا التعديل الأخير، سيظل يوم رأس السنة الجديدة ويوم الذكرى هما العطلتان الوحيدتان اللتان لا تخضعان لهذا النظام.وأعرب وزير إدارة الموارد البشرية "كيم سونغ هو" عن أمله في أن يشهد الطلب المحلي دفعة قوية من خلال هذا القرار الأخير، وجهود الحكومة لتعزيز السياحة المحلية وظروف الإنفاق.