إجراءات جماعية للأطباء ومساعدي التمريض اعتراضا على قانون التمريض

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سيبدأ الأطباء ومساعدو التمريض إجراءات جماعية، مع النظر في إمكانية تنظيم إضراب عن العمل، اعتراضا على إقرار البرلمان لمشروع قانون ينص على أدوار وواجبات أطقم التمريض في محاولة لتحسين ظروف العمل.وقال تحالف يضم 13 منظمة، بما في ذلك الجمعية الطبية الكورية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم اتخاذ إجراءات اعتراضية جماعية تشمل أخذ إجازات وتقصير ساعات الخدمة الطبية، مع عقد مسيرات في جميع أنحاء البلاد غدا الأربعاء، ومرة أخرى يوم 11 مايو، كما سيتم تنظيم إضراب عام يوم 17 مايو إذا تم رفض مطالبهم بإعادة النظر في مشروع القانون، أو لم يمارس الرئيس "يون صوك يول" حقه في النقض. وأضاف أن أكثر من 80% من الأطباء والممرضات الذين شملهم الاستطلاع يدعمون هذه الإجراءات الجماعية، وسوف يتم تعديل نطاق وطريقة الاحتجاج لتخفيف الضرر الذي قد يصيب المواطنين وانزعاجهم نتيجة للمشاكل في القطاع الطبي. ويقول الأطباء إن عبارة "التمريض في المجتمع الإقليمي" الواردة في مشروع القانون قد تفتح الطريق للممرضات لبدء عياداتهم الخاصة، بينما يعترض مساعدو التمريض على مساواتهم بالحاصلين على شهادة المدارس الثانوية، دون تغيير عن القانون الحالي. كما وصف المعترضون بعض بنود القانون بأنها "مفرطة" و"غير دستورية"، حيث تهدف إلى إلغاء تراخيص العاملين بالقطاع الطبي المحكوم عليهم بالسجن. وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قد قاد حملة من جانب واحد في الأسبوع الماضي لتمرير مشروعات القوانين المثيرة للجدل، وسط احتجاج قوي من حزب "قوة الشعب" الحاكم.