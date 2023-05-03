كاكاو باي تعاني من خسائر في الربع الأول من العام

Photo : YONHAP News

قالت شركة "كاكاو باي"، وحدة الدفع عبر الإنترنت التابعة لشركة "كاكاو" الكورية عملاقة التكنولوجيا، إنها سجلت خسائر صافية بلغت 2.4 مليار وون في الربع الأول من هذا العام بسبب زيادة تكاليف التشغيل.وأوضح تقرير صادر عن الشركة أمس الثلاثاء أن "كاكاو باي" سجلت إيرادات في الربع الأول تبلغ 141.5 مليار وون، بزيادة نسبتها 14.7% على أساس سنوي، لكن الخسائر التشغيلية زادت إلى 13 مليار وون، بزيادة مقدارها مليار وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وألقت الشركة باللوم في تلك الخسائر على تكاليف التشغيل، التي ارتفعت بأكثر من 24%، لتصل إلى 154.5 مليار وون في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بسبب زيادة رسوم العمولات لشركات بطاقات الائتمان.وإلى جانب زيادة المبيعات، قفز حجم معاملات "كاكاو باي" بنسبة تجاوزت 19%، لتصل إلى 32.4 تريليون وون في الربع الأول، كما تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في خدمة الدفع مستوى 40 مليونا حتى نهاية شهر مارس الماضي.