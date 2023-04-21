ممثلو العمل والمصلحة العامة يتصادمون في الاجتماع الأول للحد الأدنى للأجور

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اصطدم كل من المسؤولين الذين يمثلون العمال والذين المصالح العامة، خلال الاجتماع العام الأول الذي عقد لتحديد الحد الأدنى للأجور في العام القادم.وفي الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء، طالب ممثلو العمال في لجنة الحد الأدنى للأجور باعتذار من رئيسها "بارك جون شيك" عن التعطيل الذي حدث قبيل الجلسة التي كان من المقرر انعقادها الشهر الماضي، بالإضافة إلى المطالبة باستقالة عضو اللجنة "كوان سون وان" الأستاذ بجامعة "سوك ميونغ" النسائية. وقد رفض "بارك" تقديم اعتذار كما رفض "كوان" الاستقالة.وفي كلمته الافتتاحية، قال "بارك" إنه يجب تحديد حد أدنى معقول ومقبول اجتماعيا للأجور. ثم تحدث "ريو جي صوب" الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الكوري، حيث قال إن أعضاء اللجنة الذين يمثلون المصلحة العامة يلعبون دورا حاسما في التوسط في قرار معدل بين الإدارة والعمل، وأنهم يجب أن يكونوا عادلين وموضوعيين. ويتهم ممثلو العمال "كوان" بأنه مناهض للعمال ومؤيد للحكومة، بينما انتقد "كوان" من جانبه الذين طالبوا باستقالته لاختلاف وجهات النظر بينهم، وتعهد بالقيام بواجباته كعضو في هيئة تحديد الحد الأدنى للأجور.وبعد 30 دقيقة، تحول الاجتماع إلى جلسة مغلقة. ويتركز الاهتمام حول ما إذا كان سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة مستوى عشرة آلاف وون لأول مرة على الإطلاق.