الرئيس الكوري ينتقد الصين لعدم فرضها عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن رفض الصين الكامل لفرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية قد ترك كوريا الجنوبية بلا خيار سوى الاعتماد على الردع الأمريكي الموسع.جاء ذلك خلال مأدبة غداء مع الصحفيين في المجمع الرئاسي أمس الثلاثاء، حيث تحدث الرئيس عن رد فعل بكين السلبي إزاء إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن ترقية التحالف بينهما من خلال إعلان واشنطن.وقال يون إنه إذا أرادت بكين أن تنتقد وتعترض على ترقية التحالف الكوري الأمريكي ليشمل الردع النووي الموسع، فإنه يجب عليها تقليل التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية، أو على الأقل الامتثال للقانون الدولي المتعلق بعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد تهديدات النظام الكوري الشمالي.وكانت الصين قد أعربت عن معارضتها لإعلان واشنطن الذي صدر في ختام القمة الكورية الأمريكي الأسبوع الماضي، والذي سلط الضوء على التزام الولايات المتحدة المعزز بردعها الموسع لصالح كوريا الجنوبية ضد تهديدات كوريا الشمالية.كما قال الرئيس يون إنه طالما أن الصين لا تتصرف بعداء ضد كوريا الجنوبية، فإنه يمكن للجانبين حل المشاكل الاقتصادية بينهما إذا كان هناك التزام بالاتفاقات واحترام لبعضهما البعض.