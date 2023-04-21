اليابان تحتج على زيارة نائب برلماني كوري إلى دوكدو

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قدمت الحكومة اليابانية احتجاجا على زيارة قام بها نائب برلماني كوري جنوبي إلى جزر دوكدو في البحر الشرقي، أمس الثلاثاء.وقالت تقارير نشرتها وكالة أنباء كيودو اليابانية ومحطة إن إتش كيه، اتصل "تاكيهيرو فوناكوشي" مدير إدارة شؤون آسيا والحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية، بالوزير المفوض في سفارة كوريا الجنوبية لدى طوكيو، للتعبير عن أسفه العميق لهذه الزيارة.وطالب "فوناكوشي" كوريا الجنوبية بمنع تكرار زيارات النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "جون يونغ كي"، الذي نشر صورة لنفسه خلال زيارته لتلك الجزر على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء.وانتقد المسؤول الياباني الزيارة ووصفها بأنها غير مقبولة على الإطلاق ومؤسفة للغاية، وشدد على أنها تمت على الرغم من معارضة اليابان، وزعم أن تلك الجزر هي بطبيعتها أراضٍ يابانية تاريخيا وبموجب القانون الدولي.ومن ناحية أخرى، نقلت السفارة اليابانية في سيول رسالة مماثلة إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.