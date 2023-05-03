مظاهرات شبابية في كوريا الشمالية احتجاجا على إعلان واشنطن

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نُظمت مظاهرات للطلاب والشباب في كوريا الشمالية من أجل إدانة الاتفاق الأخير بين رئيسيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تعزيز الردع الأمريكي الموسع لصالح كوريا الجنوبية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إنه تم تنظيم مظاهرات احتجاجية في متحف في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" أول من أمس للتنديد بقوة بالولايات المتحدة وكذلك كوريا الجنوبية التي تعادي أشقاءها.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن المشاركين أحرقوا دمى تمثل "الغزاة والمحرضين"، في إشارة واضحة إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول".وندد المشاركون بزيارة يون الأخيرة للولايات المتحدة باعتبارها أكثر الأعمال عدائية وعدوانية ومهانة من حيث التبعية للولايات المتحدة، مع إدانة إعلان واشنطن باعتباره "نتاجا لعداء البلدين ضد كوريا الشمالية".وادعى المتظاهرون أن الضغط المكثف على كوريا الشمالية يثبت بوضوح أن نظامها الحاكم لديه ما يبرر إجراءاته لتعزيز الدفاع الوطني القائم على الأسلحة النووية.