كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي يعقدان قمة حول المشاركة الأمنية الموسعة

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صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوربي بأنه سيتم عقد قمة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر لمناقشة إقامة مشاركة أمنية موسعة.وأدلى "ستيفانو سانينو" الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوربي التابعة للاتحاد الأوربي، بهذه التصريحات يوم أمس الثلاثاء خلال خطاب رئيسي في منتدى استضافته جامعة سيول الوطنية بالاشتراك مع جامعة "كي يو لوفن" البلجيكية بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.وقال "سانينو" إن الاتحاد الأوربي وكوريا الجنوبية سيعقدان قمة "مهمة للغاية" في غضون أسابيع، والتي ستوفر فرصة ليس فقط لإلقاء نظرة على الإنجازات التي حققها الجانبان معا، ولكن أيضا لوضع الأسس لما يمكن القيام به معا فى المستقبل.وأضاف "سانينو" أن الجانبين يبذلان جهودا لإقامة مشاركة أمنية قال إنها ستتناول مختلف المناطق ولديها مفهوم أكثر اتساعا.كما أشار إلى الحاجة إلى التعاون في القضايا المتعلقة بالصين، مؤكدا أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوربي.