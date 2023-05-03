وزير الخارجية الكوري يدعو لترقية العلاقات مع ماليزيا إلى المشاركة الاستراتيجية

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دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا لتصبح علاقات مشاركة استراتيجية، وذلك من أجل المساهمة بشكل مشترك في تحقيق وترسيخ السلام والأمن الإقليميين والعالميين.ووجه الوزير بارك تلك الدعوة خلال محاضرة خاصة ألقاها أمس الثلاثاء، أمام حوالي 400 من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس في جامعة "مالايا" الماليزية. وأعرب بارك عن سعادته بأن البلدين قد حققا نموا معا من خلال تبادل الخبرات والمعارف التنموية على مدى الأربعين عاما الماضية، وأيضا من خلال سياسة "النظرة إلى الشرق" الماليزية التي تم تبنيها في عام 1982 لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي، بواسطة التعلم من كوريا الجنوبية واليابان.وفي إشارة إلى الحاجة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى علاقات مشاركة استراتيجية، اقترح الوزير الكوري أن يزيد البلدان من التعاون في الصناعات المستقبلية وكذلك التبادلات الثقافية والأفراد.وقبل إلقاء الخطاب، التقى الوزير بارك برجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في ماليزيا لمناقشة سبل توسيع الصادرات الكورية هناك، واقترح أن تصبح الحكومة والشركات الكورية في ماليزيا فريقا واحدا لتعزيز التعاون الجوهري بين البلدين.