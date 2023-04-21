رئيس الوزراء الياباني يزور كوريا الجنوبية يومي السابع والثامن من مايو

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أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سيقوم بزيارة عمل إلى سيول يومي السابع والثامن من شهر مايو الجاري.وأوضح المكتب الرئاسي أن زيارة "كيشيدا" القادمة لكوريا تأتي ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" لليابان في شهر مارس الماضي، وأنها ستكون نقطة استئناف للدبلوماسية المكوكية بين القائدين الكوري والياباني.وفي محادثات القمة التي ستعقد بين "يون" و"كيشيدا" يوم السابع من مايو، من المتوقع أن يتم بحث القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني من خلال الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وسبل تنمية التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو، وإجراءات المتابعة لإعادة إدراج كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تجارية تفضيلية مع اليابان.وكان من المتوقع أن تتم زيارة "كيشيدا" لكوريا الجنوبية بعد شهر يونيو، ولكن تقرر تقديم موعد الزيارة بسبب المطالبة المتزايدة في اليابان بتحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية، إلى جانب تعزيز العلاقات مؤخرا بين كوريا والولايات المتحدة.