بلدية سيول تكشف عن مشروع لإسعاد الأطفال من الجيل ألفا

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كشفت بلدية سيول عن مشروع لإسعاد الأطفال من الجيل "ألفا" بمناسبة عيد الطفولة الذي يصادف يوم الجمعة الخامس من مايو.يذكر أن عبارة "الجيل ألفا" مصطلح يطلق على الذين وُلدوا بعد عام 2010، ويبلغ عدد طلاب المدارس الابتدائية من هذا الجيل في سيول حوالي 420 ألف طفل.ويضم مشروع إسعاد أطفال سيول 20 برنامجا في 5 مجالات، هي: المشاركة والاحترام، والترفيه المثير، والحلم والمستقبل، والأمان والرعاية، وعلم النفس والصحة، وسوف يتم تنفيذ هذه البرامج من خلال تخصيص 414.6 مليار وون حتى عام 2026، ليتم من خلالها نشر ثقافة احترام الأطفال، وتوفير أماكن لعب آمنة، بالإضافة إلى ترسيخ بيئة رعاية للأطفال.وأرجعت بلدية سيول السبب في إعدادها مشروع إسعاد الأطفال إلى انخفاض ساعات اللعب والترفيه لدى الأطفال، وتسجيل مؤشر سعادة الأطفال في كوريا لأقل مستوى من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.