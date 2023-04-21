بولتون يؤكد أن إعلان واشنطن لن يقلل من مخاوف كوريا الجنوبية

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قال "جون بولتون" مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في البيت الأبيض إن إعلان واشنطن لم يكن كافيا لتقليل مخاوف كوريا الجنوبية.وأضاف "بولتون" في مقال كتبه لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أمس الثلاثاء أن إعلان واشنطن الذي أصدره الرئيس الكوري "يون صوك يول" ونظيره الأمريكي "جو بايدن" في قمتهما الأسبوع الماضي بشأن تعزيز الردع الأمريكي الموسع ضد تهديدات كوريا الشمالية النووية، كان أقل بكثير من الضروري.وقال "بولتون" إن الإجراءات المتواضعة الواردة في الإعلان لن تساعد على إبطاء محاولات بيونغ يانغ للسيطرة على شبه الجزيرة الكورية، وبالتالي فمن المؤكد أن يستمر تصاعد التوتر في منطقة شمال شرق آسيا.وأشار إلى أن الرأي العام في كوريا الجنوبية يؤيد امتلاك قدرات نووية مستقلة، لكن استجابة "بايدن" المتواضعة لتهديدات الصين وكوريا الشمالية النووية والصاروخية لن تقلل من مخاوف كوريا الجنوبية.وأكد أن إعادة نشر أسلحة نووية استراتيجية أمريكية في كوريا الجنوبية ستكون لها فعالية أكثر من استئناف نشر غواصات نووية استراتيجية أمريكية من حين لآخر.