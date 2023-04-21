سيول وطوكيو تضعان لمسات أخيرة على جدول أعمال القمة الكورية اليابانية المرتقبة

Photo : KBS News

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن مستشار الأمن القومي الياباني "تاكيو أكيبا" يقوم حاليا بزيارة إلى سيول بدأت اليوم الأربعاء وتستمر يومين.وفي أثناء إقامته في كوريا، سيجتمع مع نظيره "تشو تيه يونغ" لوضع اللمسات أخيرة على جدول أعمال القمة الكورية اليابانية التي ستعقد يوم الأحد السابع من مايو.كما سيتم في الاجتماع تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون الأمني بين سيول وطوكيو، بما في ذلك التوسع في تبادل المعلومات ذات الصلة باستفزازات كوريا الشمالية.وضمن زيارة "أكيبا" لسيول، سيتم عقد أول اجتماع لحوار الأمن الاقتصادي بين مكتبي الأمن القومي الكوري والياباني، بناء على الاتفاق حول تأسيسه خلال القمة الكورية اليابانية في شهر مارس الماضي في طوكيو، حيث يبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلاسل التوريد والتكنولوجيا المتطورة.