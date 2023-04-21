جزء من قاعدة يونغ سان العسكرية الأمريكية السابقة يتحول لحديقة للأطفال

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتم فتح جزء من القاعدة العسكرية الأمريكية السابقة في حي يونغ سان في سيول غدا الخميس ليكون حديقة للأطفال.وقال مكتب الرئاسة الكورية الذي سمى الحديقة بحديقة يونغ سان للأطفال إنه سيقوم بتنظيم فعاليات مختلفة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأطفال.وكانت القوات اليابانية قد تمركزت في قاعدة يونغ سان العسكرية منذ عام 1904، ثم حلت محلها القوات الأمريكية بعد انسحاب القوات اليابانية، وظلت مغلقة أمام الجمهور على مدار 120 عاما مضت.وقامت حكومة الرئيس "يون صوك يول" بإنشاء حديقة للأطفال في القاعدة العسكرية التي تم إعادتها في العام الماضي، على مساحة قدرها 300 ألف متر مربع.وتضم حديقة يونغ سان للأطفال مكتبة وقاعة ترويجية للحديقة بالإضافة إلى ساحة خضراء تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، حيث يمكن الإطلاع على مبنى مكتب الرئاسة الكورية.وأعرب الرئيس "يون" خلال زيارته التفقدية المسبقة للحديقة عن أمله في أن تكون تلك الحديقة مكانا يتمتع به أفراد الشعب ويلعب فيه الأطفال براحة تامة.