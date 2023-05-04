الرئيس الكوري يؤكد على أهمية الدبلوماسية المكوكية مع اليابان

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قال الرئيس "يون صوك يول" أمس الأربعاء إن الصداقة والتعاون بين كوريا الجنوبية واليابان سيتوسعان تدريجيا من خلال الدبلوماسية المكوكية.ووفقا للمتحدث الرئاسي "لي دو وان"، أدلى الرئيس "يون" بهذه التصريحات في لقاء مع "تاكيو أكيبا" مستشار الأمن القومي الياباني الذي زار سيول لإجراء محادثات مع نظيره الكوري.وخلال الاجتماع، قال "يون" إنه يجب على كوريا الجنوبية واليابان، كشريكتين تسعيان لتحقيق مصالح مشتركة على أساس القيم المشتركة، أن تعملا معا في مواجهة الأزمات العالمية المعقدة.وأعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يواصل مجلسا الأمن القومي في البلدين تعميق التعاون في مجالات الأمن والعلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن سيول وطوكيو ستحتاجان إلى النظر في إجراءات مختلفة حتى يشعر شعبا البلدين بتحسن العلاقات الثنائية.وردا على ذلك، أعرب "أكيبا" عن امتنانه لأن كوريا الجنوبية ساعدت مؤخرا في إجلاء مواطنين يابانيين إلى جانب المواطنين الكوريين من السودان، وهنأ "يون" على الزيارة الرسمية الناجحة إلى الولايات المتحدة.كما أعرب مستشار الأمن القومي الياباني عن تقديره لقرار الرئيس "يون" الشجاع الذي أدى إلى تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.