سيول تدرس دعوة طوكيو لإجراء تحقيق مشترك حول تصريف مياه فوكوشيما

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تدرس الحكومة الكورية قبول الدعوة التي تلقتها من نظيرتها اليابانية إلى إجراء تحقيق علمي ثنائي مشترك حول سلامة تصريف المياه من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية، وذلك خلال القمة الثنائية القادمة المقرر عقدها يوم الأحد في سيول.ووفقا لمصادر متعددة أمس الأربعاء، تعتقد الحكومة الكورية أن التحقيق المشترك من قبل كوريا الجنوبية واليابان هو أمر ضروري، بصرف النظر عن المراقبة الجارية للقضية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة خبراء دوليين.ووفقا للمصادر، ظلت الحكومة الكورية تناقش هذه القضية مع اليابان مؤخرا من خلال القنوات الدبلوماسية، كما تم تشكيل فريق عمل تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة سلامة خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة المعطلة في المحيط. ويشارك في الفريق خبراء من 11 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مسؤولين من الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأوضحت المصادر أنه من المرجح أن يكون مستشارا الأمن القومي الكوري والياباني قد ناقشا خطة التصريف في اجتماعهما بالأمس الأربعاء في سيول.