ارتفاع قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بسبب ضعف الدولار

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زادت قيمة الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي بأكثر من 600 مليون دولار في نهاية شهر أبريل الماضي بسبب التراجع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي قد بلغت 426.68 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 610 ملايين دولار عن الشهر الأسبق.وبذلك ارتفعت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي.وأشار التقرير إلى أن انخفاض الدولار عزز من قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى دولار.وأضاف التقرير أن كوريا الجنوبية احتلت في نهاية مارس الماضي المركز التاسع عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3 تريليونات دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا وروسيا.