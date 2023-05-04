محادثات بين مستشاريْ الأمن القومي الكوري والياباني

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عقد مستشارا الأمن القومي لكوريا الجنوبية واليابان محادثات أمس الأربعاء في سيول، تحضيرا لزيارة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" المقررة إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد القادم.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن مستشار الأمن القومي "تشو تيه يونغ" ونظيره الياباني "تاكيو أكيبا" ناقشا الاستعدادات لزيارة "كيشيدا"، واتفقا على مواصلة تحقيق التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والمجتمع والثقافة والتبادلات الشعبية، من أجل تركيز العلاقات بين كوريا واليابان على المستقبل.وأكد الجانبان أن التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية تشكل تهديدا كبيرا للمجتمع الدولي، واتفقا على الحاجة إلى التنسيق الوثيق بين البلدين، ومع الولايات المتحدة، من أجل رد موحد على تلك التهديدات، كما اتفقا على التعاون الوثيق في معالجة قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وعقد المسؤولان الاجتماع الافتتاحي للحوار الأمني الاقتصادي بين مجلسي الأمن القومي، وهو ما اتفق على إطلاقه الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" خلال قمتهما في مارس.وناقش الجانبان في الاجتماع قضايا سلاسل التوريد والتقنيات الأساسية والناشئة وتغير المناخ وأمن الطاقة.