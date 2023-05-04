رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، مواصلا جهوده المستمرة لكبح جماح التضخم.وبعد اجتماع استمر لمدة يومين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس الأربعاء، قال المجلس في بيان إنه رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس.وبعد هذه الخطوة، وهي الزيادة العاشرة على التوالي منذ مارس من العام الماضي، ارتفع النطاق المستهدف الجديد إلى ما بين 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما، أي منذ عام 2007.وقال البنك المركزي الأمريكي إن الزيادة في عدد الوظائف ظلت مرتفعة خلال الأشهر الأخيرة، وبالتالي صار معدل البطالة منخفضا، لكن التضخم ظل على الرغم من ذلك مرتفعا.وبهذا تكون الفجوة بين سعر الفائدة الأمريكي وسعر الفائدة الكوري قد وصلت إلى مستوى قياسي يبلغ 1.75 نقطة مئوية، مما يثير المخاوف من احتمال تدفق رؤوس الأموال خارج السوق الكورية.