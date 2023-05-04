الحزب الحاكم يبحث اتخاذ إجراءات تأديبية بشأن النائب تيه يونغ هو

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قررت لجنة الأخلاقيات في حزب "قوة الشعب" الحاكم بحث اتخاذ إجراءات تأديبية بشأن النائب "تيه يونغ هو". جاء ذلك في جلسة عامة للجنة بعد ظهر أمس الأربعاء.وفي إفادة صحفية بعد الاجتماع، قال رئيس اللجنة "هوانغ جونغ غُن" إن اللجنة ستعقد جلسة يوم الاثنين القادم لمراجعة الإجراءات التأديبية المحتملة ضد "تيه" بسبب الجدل المثار بشأن تسجيل صوتي مسرب، إلى جانب الجدل المثار سابقا بالفعل.وفي وقت سابق من يوم أمس، دعا رئيس الحزب الحاكم "كيم كي هيون" اللجنة إلى النظر في قضية التسريب الصوتي، إلى جانب القضايا الحالية المتعلقة بالنائب.ويتعرض المنشق الكوري الشمالي الذي تحول إلى نائب في البرلمان لانتقادات واسعة بعد أن كشفت قناة "إم بي سي" عن ملف صوتي مسرب يوم الاثنين يتحدث فيه "تيه" عن طلب تلقاه من "لي جين بوك" المساعد الرئاسي الأول للشؤون السياسية.كما تعرض "تيه" لانتقادات بسبب آرائه التاريخية، بما في ذلك الادعاء بأن انتفاضة "جيجو" في 3 أبريل في أواخر الأربعينيات كانت نتيجة لتوجيهات من مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ".