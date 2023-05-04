رئيس الوزراء الكوري يحضر حفل تتويج الملك تشارلز في بداية جولة أوربية

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من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" العاصمة سيول في جولة أوربية تستغرق أسبوعا، تشمل زيارة إلى المملكة المتحدة لحضور حفل تتويج الملك "تشارلز الثالث".ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، سيحضر "هان" حفل التتويج في "وستمنستر آبي" في لندن يوم السبت، كممثل للحكومة الكورية.وعشية التتويج يوم الجمعة، سيحضر "هان" أيضا حفل استقبال يقيمه الملك "تشارلز" في قصر "باكنغهام". وفي أثناء وجوده في لندن، من المقرر أن يعقد "هان" اجتماعات مع عدد من قادة الدول الأفريقية الذين سيحضرون أيضا حفل التتويج.وابتداء من يوم الأحد، سيزور رئيس الوزراء الكوري ثلاث دول أخرى، هي: السويد والنمسا ورومانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بقادة تلك الدول.وخلال الجولة من المقرر أن يسعى "هان" لتعزيز التعاون بين كوريا وتلك الدول في مجالات الأمن الاقتصادي وصناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى طلب الدعم لاستضافة كوريا لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان" الساحلية جنوب شرق البلاد.وسوف يرافق "هان" النائبُ الثاني لوزير الخارجية "لي دو هون"، ورئيس المجموعة الداعمة للجنة ملف الاستضافة "لي كيونغ هو".