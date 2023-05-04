مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستبعد وقف رفع سعر الفائدة قريبا

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" أمس الأربعاء إن المجلس لم يتخذ قرارا بعد بشأن إنهاء حملته لرفع أسعار الفائدة، وأكد أنه من السابق لأوانه تخفيض سعر الفائدة.وصرح "باول" بهذا الموقف في مؤتمر صحفي بعد أن رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية مرة أخرى، كما كان متوقعا.وردا على سؤال حول احتمال وقف رفع أسعار الفائدة، قال "باول" إنه لم يتم اتخاذ هذا القرار اليوم، وأضاف أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون أن التضخم لن ينخفض بسرعة وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه التوقعات صحيحة بوجه عام، فلن يكون من المناسب تخفيض سعر الفائدة.وأكد "باول" على أنه إذا كانت السياسة النقدية الأكثر تشددا مناسبة، فإن المجلس مستعد لمواصلتها، بل ويمكن أيضا إقرار زيادات إضافية حسب التطورات.