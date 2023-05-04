رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري يزور الجبهة الغربية

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قام رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "كيم سُنغ هيون" بزيارة إلى الجبهة الغربية أمس، حيث طلب من الجنود هناك إتمام مهامهم القتالية التي تشمل الملاحقة والإسقاط حتى النهاية، في حالة حدوث استفزازات جوية من قبل الأعداء.وخلال زيارته لفرقة الطيران التابعة للقوات البرية في الجبهة الأمامية لمنطقة العاصمة الكبرى، أكد "كيم" على ضرورة إجراء تحليل دقيق وتأهب تام في مواجهة التهديدات الجوية، بما في ذلك تهديدات طائرات الدرون الصغيرة، مشيرا إلى أهمية الدفاع الجوي عن منطقة العاصمة.وبعد ذلك توجه إلى مقر قيادة فرقة المشاة الـ25 التابعة للقوات البرية، حيث استمع إلى شرح من قائدها حول خطة الاستعداد للاستفزازات المتوقعة، كما زار إحدى نقاط الحراسة التابعة للفرقة حيث قال إنه يتوجب على الجنود تكريس جهودهم للتدريبات الميدانية من أجل تحقيق النصر على الأعداء، وإطلاق النار تلقائيا في حالة حدوث استفزازات.وشدد "كيم" على أهمية تعزيز القدرات العسكرية الكورية، واتخاذ إجراءات جريئة خلال الحالات الطارئة في الميدان في أقصر وقت ممكن.