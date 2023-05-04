الحكومة الكورية تنظم أسبوعا للسفر في الإمارات

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، والمؤسسة الكورية للسياحة، اليوم بأنه يتم حاليا تنظيم "أسبوع السفر إلى كوريا" بدءا من الأول من مايو الجاري وحتى يوم السبت القادم، في مدينتيْ "أبو ظبي" و"دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إجراءات المتابعة للزيارة التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى الإمارات في شهر يناير الماضي.وفي هذا السياق، أرسلت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الدفعة الثانية من فريق التعاون الاقتصادي بين كوريا والشرق الأوسط، إلى أبو ظبي أمس الأربعاء، حيث قدم الفريق جلسات شرح من أجل جذب الاستثمارات الإماراتية إلى كوريا، لمشاركة 15 من الشركات السياحية والمحتويات الكورية، بما في ذلك "كلاود هوسبيتال" و"تريب بيتوز" و"مونوريس"، من أجل جذب استثمارات من الشركات الإماراتية الكبرى بما في ذلك "شركة مبادلة للاستثمار".وأبرمت شركة "يا نولجا" الكورية اتفاقية عدم إفصاح عن المعلومات مع شركة "مبادلة"، كما قدمت أيضا رؤية للأعمال بالتعاون مع وكالة السفر الإماراتية عبر الإنترنت "ويغو"، وأبرمت مؤسسة السياحة الكورية مذكرة للتفاهم مع جهاز أبو ظبي للاستثمار حول التبادلات بين شركات السياحة في البلدين.وخلال يومي الغد وبعد الغد سيقام "عرض الطريق للسياحة الكورية" في "دبي فيستيفال سيتي مول"، حيث يتم عرض مختلف المحتويات الكورية حسب القطاعات إلى جانب عرض عدد من الأفلام الكورية في إطار مشروع "يوم السينما الكورية".وسيتم أيضا إقامة جناح خاص لتجربة الطعام الكورية بمشاركة المؤسسة الكورية لتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية.