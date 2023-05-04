النيابة توجه اتهامات إلى 3 أشخاص في قضية المشروبات المليئة بالمخدرات

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وجهت النيابة العامة في كوريا اتهامات لثلاثة أعضاء في عصابة احتيال صوتي يشتبه في أنهم أعدوا ووزعوا مشروبات مليئة بالمخدرات على الطلاب في منطقة مراكز تعليمية خاصة في "كانغ نام" في سيول.ووجه مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية اليوم الخميس لائحة الاتهام ضد مشتبه به عُرف باسم عائلته "كيل" وهو رهن الحبس الاحتياطي، وتضمنت اتهاما بانتهاك قانون المخدرات والعمل في منظمة إجرامية.كما تم توجيه لائحة اتهام لمتهم آخر، اسم عائلته "بارك"، تضمنت إدارة عمليات التصيد والاحتيال الصوتي للمجموعة، وتوجيه لائحة اتهام لمشتبه به ثالث، اسم عائلته "بارك" أيضا، تضمنت بيع مخدرات في قضية منفصلة، ويواجه أيضا تهمة إضافية لتزويده "كيل" بالمخدرات.ويشتبه في أن الثلاثة تواطؤوا مع مجموعة احتيال صوتي يقع مقرها في الصين لإنتاج 100 زجاجة من مشروب الحليب الذي خُلط معه 10 غرامات من الميثامفيتامين، ثم عرضوا المشروب على 13 قاصرا، بدعوى أنه مصمم للمساعدة في زيادة مستويات التركيز لديهم، وقد تناول المشروب 9 طلاب، 6 منهم أصيبوا بهلوسة وأعراض أخرى.كما حاولت المجموعة الإجرامية أيضا ابتزاز آباء 6 من الطلاب، وهددوا بأنهم سيبلغون السلطات عن أبنائهم بتعاطي المخدرات ما لم يسددوا مبالغ مالية.وطبقت النيابة تهمة إجبار القاصرين على تعاطي المخدرات من أجل الربح، مما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن لمدة 10 سنوات على الأقل.