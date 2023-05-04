افتتاح حديقة يونغ سانغ للأطفال رسميا

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افتتحت اليوم رسميا حديقة يونغ سان للأطفال التي تم إنشاؤها على جزء من المساحة التي كانت تحتلها القاعدة الأمريكية من قبل، والتي تقع بالقرب من المكتب الرئاسي الكوري الجديد، في منطقة "يونغ سان" في العاصمة سيول.وحضر مراسم الافتتاح الرئيس "يون صوك يول" وبصحبته حوالي 200 من المسؤولين وغيرهم، بمن في ذلك السيدة الأولى "كيم كُن هي".وقال الرئيس يون إنه يستعيد في هذه المناسبة مشاعره عند إعادة مقر المكتب الرئاسي القديم، "البيت الأزرق"، إلى الشعب ،وانتقال المكتب الرئاسي إلى منطقة يونغ سان في بداية فترة رئاسته، معبرا عن سعادته بافتتاح هذه الحديقة.كما أشار إلى أن القاعدة العسكرية في منطقة يونغ سان التي استولت عليها قسرا الحكومة الاستعمارية اليابانية في بداية القرن العشرين، ثم كانت قاعدة خاصة للقوات الأمريكية، لم يكن من الممكن للمواطنين الكوريين دخولها، لكن الحكومتان الكورية والأمريكية اتفقتا على نقلها قبل 20 عاما، وكانت عملية النقل بطيئة جدا، ثم تسارعت في أعقاب نقل المكتب الرئاسي في شهر مايو من العام الماضي.وأشار الرئيس يون إلى أن افتتاح هذه الحديقة التي تضم مساحات خضراء ومرافق للتسلية، كان ضمن تعهداته الانتخابية، وقال إنه ينوي الاستمرار في تخصيص المزيد من مثل تلك المساحات من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب توسيع نقاط التواصل مع الشعب.تجدر الإشارة إلى أن الحديقة الجديدة ستكون مفتوحة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء كل يوم باستثناء الإثنين، ويمكن زيارتها من خلال الحجز عبر الإنترنت.