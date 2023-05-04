كوريا الجنوبية واليابان ترتبان لمأدبة عشاء بين يون وكيشيدا

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أفادت تقارير إعلامية بأن سيول وطوكيو تجريان ترتيبات لإقامة مأدبة عشاء في مقر إقامة الرئيس "يون صوك يول"، لرئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية المقرر لها يوم الأحد القادم.ونقلت شبكة "فوجي" الإخبارية اليابانية اليوم الخميس عن مسؤولين حكوميين من البلدين قولهم إن التنسيق جار لترتيب عشاء للقائدين في مقر الإقامة الرئاسي في منطقة "هانام" في سيول، بعد انعقاد القمة بينهما يوم الأحد.وقالت "فوجي" إنه من المتوقع أن يعمق الجانبان من صداقتهما خلال العشاء مع زوجتيهما.وقد بحث الجانبان الكوري والياباني إمكانية الذهاب إلى موقع آخر بعد العشاء، لكنهما قررا العدول عن ذلك.ويذكر أنه خلال زيارة الرئيس "يون" إلى اليابان في مارس الماضي تمت إقمة مأدبة العشاء في موقعين بعد قمتهما، حيث تناولا العشاء في مطعم يقدم وجبة "سوكي ياكي"، قبل التوجه إلى مطعم قديم يقدم وجبة "أومورايس".