إصابات كورونا في كوريا تزيد بحوالي 5 آلاف مقارنة بالأسبوع الماضي

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 18 ألفا و752 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 31 مليونا و251 ألفا و203 أشخاص.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار 4 آلاف و961 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبمقدار 5 آلاف و163 إصابة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة خلال الفترة من التاسع والعشرين من أبريل وحتى يوم أمس الرابع من مايو، 15 ألفا و573 حالة.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة زيادة بمقدار 3 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 141 شخصا، بينما زاد عدد الوفيات بمقدار 6 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و518 حالة وفاة حتى الآن.