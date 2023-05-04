افتتاح مهرجان الأفلام الأفريقية في كوريا 18 مايو

Photo : YONHAP News

أعلنت المؤسسة الكورية الأفريقية اليوم الجمعة أنها ستعقد مهرجان الأفلام الأفريقية لعام 2023 في مدينتيْ سيول وبوسان.وسوف يقام هذا المهرجان في مدينة بوسان خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من مايو الجاري، ثم في سيول خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من مايو.وضمن هذا المهرجان، سيتم عرض 12 فيلما من 12 دولة أفريقية، من بينها مصر والمغرب والسودان وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا.كما سيتم عرض هذه الأفلام عبر قناة المؤسسة الكورية الأفريقية على "نيفر تي في" خلال الفترة من الأول وحتى الرابع عشر من يونيو.وقال رئيس المؤسسة "يوه أون كي" إن المهرجان سيتيح فرصة للجمهور الكوري للتعرف على الثقافة الأفريقية، وفرصة أيضا لدعم المساعي الكورية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان.