وزير الخارجية الكوري يزور المكسيك وغواتيمالا الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بزيارة لكل من المكسيك وغواتيمالا الأسبوع القادم.وقالت وزارة الخارجية أمس الخميس إن الوزير "بارك" سيزور المكسيك بدءا من يوم الاثنين ولمدة 3 أيام لبحث القضايا المتعلقة بالتعاون في سلسلة التوريد والأمن الاقتصادي، إلى جانب بحث مجالات السيارات الإلكترونية وأشباه الموصلات والفضاء.وفي أثناء زيارته للمكسيك سيقوم الوزير "بارك" أيضا بجولة تفقدية في الشركات الكورية العاملة هناك، وينظم فعاليات لتشجيع المواطنين ورجال الأعمال الكوريين المقيمين هناك.وبعد اختتام زيارته للمكسيك، سيتوجه "بارك" إلى غواتيمالا لحضور القمة التاسعة لرابطة الدول المطلة على البحر الكاريبي، المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة القادمين في أنتيغوا.كما سيحضر الاجتماع العادي الثامن والعشرين لمجلس وزراء الرابطة، حيث يلقى كلمة في حفل افتتاحه يوم الخميس القادم يعرض فيها إجراءات لتعزيز التعاون في التعامل مع تغير المناخ وغيره من المجالات المختلفة.