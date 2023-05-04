كوريا تقدم 200 ألف دولار دعما ماليا لحل أزمة ناقلة النفط قبالة سواحل اليمن

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستشارك بدعم مالي إنساني يبلغ 200 ألف دولار في الجهود الدولية لحل أزمة ناقلة النفط "صافر" المتهالكة، التي تقف في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، ويخشى من حدوث تسرب نفطي منها يؤثر سلبا على البيئة البحرية في تلك المنطقة.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة، كشف نائب السفير الكوري لدى الأمم المتحدة "كيم سانغ جين" عن خطة الحكومة الكورية هذه خلال حضوره فعالية لجمع التبرعات استضافتها بريطانيا وهولندا أمس الخميس عبر الفيديو، من أجل دعم حل أزمة ناقلة النفط "صافر". ودعا "كيم" المجتمع الدولي إلى الاستمرار في إيلاء الاهتمام بإيجاد حل سلمي للنزاعات في اليمن، على اعتبار أن تلك النزاعات كانت سببا في أزمة ناقلة النفط "صافر".وكانت الناقلة "صافر" قد تم بناؤها في عام 1976، وهي عبارة عن سفينة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، وترسو قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر.وقد أدت النزاعات في اليمن التي بدأت تتصاعد في عام 2015 إلى وقف عمليات الصيانة لخزان الناقلة "صافر" منذ ذلك الحين.ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن منطقة البحر الأحمر، خاصة السواحل اليمنية، تواجه خطرا بيئيا لأن النفط قد يتسرب من الناقلة "صافر" بكميات قد تصل إلى 4 أضعاف الكمية التي كانت قد تسربت في كارثة الناقلة "إكسون فالديز" في عام 1989 قبالة سواحل ألاسكا.